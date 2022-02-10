"Яка гра запам'яталась найбільше на зборах? Напевно, на другому зборі це гра проти Лудогорця. Ця команда навчена, добре грає з м’ячем. Було цікаво зустрітися з ними. До того ж, матч пройшов увечері та погода була хорошою – без сильного сонця та вітру. Поки що це був найцікавіший суперник.

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Чи легкою була перемога над болгарами? Це лише візуально так здається. Ми виконали на полі те, що вимагав від нас тренер, тож вдалося перемогти. Чи схожі спаринг-партнери на команди з УПЛ? Ні, суперники на зборах грають зовсім інакше. У чемпіонаті команди проти нас зазвичай діють від оборони, а на зборах суперники атакують і обороняються. Тому протистояти їм цікавіше.

Варіацій було дуже багато, особливо на перших зборах. Грали і молоді гравці, і досвідченіші. В офіційних матчах все може статися, хтось із основи може пропускати гру. Тому кожен футболіст команди повинен розуміти, як діяти в тій чи іншій позиції, з тим чи іншим партнером.

Звичайно, відчувається, що на зборах команди грають проти нас із подвійною самовіддачею, адже хочуть перевірити свої сили, проявити себе перед головним тренером. А нам, можна сказати, трохи важче, адже у нас серйозні навантаження – по два тренування на день, регулярні ігри. Тому треба грати не з емоціями, а з холодною головою", – розповів Буяльський у коментарі офіційному сайту Динамо.

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