"Наші суперники з чемпіонату України готуються до матчів у тижневому циклі, і у них більше часу на цю підготовку, на те, щоб детально розібрати нашу гру. А ми тільки і робимо, що переїжджаємо з місця на місце. Повноцінного відновлення після матчів та підготовки до наступних ігор зараз майже немає. Можна сказати, що ми граємо на тому фундаменті, який заклали в процесі міжсезонної підготовки.

Динамо – Кривбас – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Чудово знали, як грають команди Вернидуба: вони завжди б’ються з першої хвилини і до останньої. Так було і сьогодні. Кривбас на початку матчу добре нас пресингував. Хвилин на 10-15 ми певною мірою загубилися на футбольному полі. Але потім гра у нас пішла, забили два м’ячі. З’явилася впевненість у власних діях, і це дозволило нам здобути перемогу", – зазначив Буяльський у коментарі прес-службі Кривбаса.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло криворіжців (3:1), а Буяльський оформив дубль. Кияни набрали 13 очок та піднялись на сьоме місце.

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