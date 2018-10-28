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Буяльський: На своєму полі Динамо зіграє ще краще

26 жовтня 01:30 191 Читать на русском
Буяльський: На своєму полі Динамо зіграє ще краще
Віталій Буяльський / фото: Футбол 24

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу над Ренном у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Ми знали, що вони роблять багато передач з флангів. Були готові до цього. Це силова команда. У них темношкірі нападники добре чіпляється за м'яч і борються.

Ренн – Динамо – відео голів

Головне не кількість моментів, а їх якість. Може бути один-два моменти і команда забиває, а може бути десять, а голів немає. Головне реалізація.

Момент з моїм голом? По-іншому було ніяк, бо захисник падав в підкаті, а воротар стояв до останнього. Думав бити між ніг, але потім вирішив перекидати.

Динамо у меншості вирвало перемогу над Ренном

У першому таймі жовті були у Гармаша і Шепелєва, і вони могли отримати червону. Тому що, коли ми втрачали м'яч, потрібно було його відібрати або фолити. Але відібрати не завжди виходить. Тому будь-який фол – це жовта. Нічого страшного. Думаю, на своєму полі гратимемо ще краще", – цитує Буяльського Динамоманія.

Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Ренн - Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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