Буяльський: На своєму полі Динамо зіграє ще краще

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу над Ренном у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Ми знали, що вони роблять багато передач з флангів. Були готові до цього. Це силова команда. У них темношкірі нападники добре чіпляється за м'яч і борються.

Ренн – Динамо – відео голів

Головне не кількість моментів, а їх якість. Може бути один-два моменти і команда забиває, а може бути десять, а голів немає. Головне реалізація.

Момент з моїм голом? По-іншому було ніяк, бо захисник падав в підкаті, а воротар стояв до останнього. Думав бити між ніг, але потім вирішив перекидати.

Динамо у меншості вирвало перемогу над Ренном

У першому таймі жовті були у Гармаша і Шепелєва, і вони могли отримати червону. Тому що, коли ми втрачали м'яч, потрібно було його відібрати або фолити. Але відібрати не завжди виходить. Тому будь-який фол – це жовта. Нічого страшного. Думаю, на своєму полі гратимемо ще краще", – цитує Буяльського Динамоманія.