Півзахисник киян Віталій Буяльський зізнався, що відчуває певний дискомфорт, який заважає йому грати на повну.

"З якими емоціями вирушаю до розташування національної команди? Щодо збірної ще нічого не можу сказати напевне, адже у мене є невелике пошкодження", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, капітан Динамо був довикликаний у збірну України замість Віктора Циганкова, який не встиг відновитись після травми. Напередодні 31-річний хавбек провів весь поєдинок проти Полісся (2:1) в УПЛ.

До слова, в листопаді збірна України проведе два завершальні матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада в 5-му турі "синьо-жовті" в Батумі на AdjaraBet Arena зійдуться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії. Наразі команда Реброва з 4 очками посідає останню сходинку квартету.

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