Буяльський міг приєднатись до клубу Бекхема в МЛС – Суркіс заблокував трансфер лідера Динамо через сміховинну пропозицію
Коментатор Віктор Вацко поділився інформацією щодо можливого переходу Віталія Буяльського в чемпіонат США.
"Віталій Буяльський був у серйозному переговорному процесі з Інтер Маямі Філа Невілла. Там була конкретика та конкретна пропозиція.
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Але вони хотіли підписати Буяльського за безкоштовно. Ігор Суркіс поставив на цей трансфер бан", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.
Відзначимо, що Віталій є вихованцем київського клубу та виступає за першу команду "біло-синіх" з 2014 року. У сезоні, який достроково завершився через напад росіян на Україну, Буяльський провів 22 матчі за Динамо, у яких відзначився 9 голами та 2 асистами.
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