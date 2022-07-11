"Віталій Буяльський був у серйозному переговорному процесі з Інтер Маямі Філа Невілла. Там була конкретика та конкретна пропозиція.

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Але вони хотіли підписати Буяльського за безкоштовно. Ігор Суркіс поставив на цей трансфер бан", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Відзначимо, що Віталій є вихованцем київського клубу та виступає за першу команду "біло-синіх" з 2014 року. У сезоні, який достроково завершився через напад росіян на Україну, Буяльський провів 22 матчі за Динамо, у яких відзначився 9 голами та 2 асистами.

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