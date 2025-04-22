"З Буяльським у мене була серйозна розмова. Я йому обіцяв, що якщо буде хороша пропозиція, я відпущу його безкоштовно. Він мав такі пропозиції, але він необхідний команді. Має великий досвід. Молодь має вчитися в нього з того, що він робить на футбольному полі. Ми маємо талановиту молодь, але якщо її багато, то не буде результату. Пропозиції щодо Буяльського? Була пропозиція із МЛС у січні.

Динамо офіційно підписало новий контракт з Буяльським

Чому трансфер не відбувся? Ми домовились із Буяльським. У нас була абсолютно відверта розмова. Прийшли до того, що він потрібний Динамо. Віталій такий хлопець, який спочатку має інтереси клубу, а потім уже свої амбіції. Ми зробили багато для нього, а він багато зробив для Динамо. Тому дуже радий, що ми підписали з ним новий контракт", – поділився Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Буяльський дебютував за основну команду Динамо у 2011 році. З того часу Віталій зіграв за киян у 352 матчах, в яких забив 79 м'ячів і віддав 62 результативні передачі. За цей час хавбек тричі ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок і чотири – Суперкубок України.

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