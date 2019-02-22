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Буяльський: Кінець матчу в нас не вийшов

11:50 210 Читать на русском
Буяльський: Кінець матчу в нас не вийшов
Віталій Буяльський / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу над Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Враження від гри непогані, але у другому таймі десь хвилини з 65-ї втратили контроль, пропала впевненість. Десь почали вже бити м'яч уперед. Але іноді і так можна зіграти. Та й поле не дозволяло швидко переходити з оборони в атаку через пас. Тому кінець матчу, можна сказати, не вийшов.

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Складно перелаштуватися в плані клімату і полів. Коли ми були в Іспанії, там були просто ідеальні поля. Не потрібно було думати, як приймати м'яч і потім віддати. Тут же, навпаки, спочатку думаєш, як його прийняти, а потім віддати пас.

Потрібно звикати, адже ще десь близько місяця будемо на таких полях грати, поки не прийде тепло. Поки що з грецькими командами для Динамо все складається вдало. Подивимося, як буде далі", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

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Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олімпіакос
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Ліга Європи Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Динамо - Олімпіакос Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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