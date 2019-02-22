Буяльський: Кінець матчу в нас не вийшов

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу над Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Враження від гри непогані, але у другому таймі десь хвилини з 65-ї втратили контроль, пропала впевненість. Десь почали вже бити м'яч уперед. Але іноді і так можна зіграти. Та й поле не дозволяло швидко переходити з оборони в атаку через пас. Тому кінець матчу, можна сказати, не вийшов.

Динамо – Олімпіакос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Складно перелаштуватися в плані клімату і полів. Коли ми були в Іспанії, там були просто ідеальні поля. Не потрібно було думати, як приймати м'яч і потім віддати. Тут же, навпаки, спочатку думаєш, як його прийняти, а потім віддати пас.

Потрібно звикати, адже ще десь близько місяця будемо на таких полях грати, поки не прийде тепло. Поки що з грецькими командами для Динамо все складається вдало. Подивимося, як буде далі", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо.

Динамо – Олімпіакос: Бойко фантастичний, Соль результативний, успіх командний – остання надія України в Лізі Європи