Буяльський: Гравцям Динамо буде цікаво перевірити себе на фоні Челсі

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився очікуваннями від матчів з Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Як відреагував на результати жеребкування Ліги Європи? Челсі є Челсі, що тут говорити. Експерти кажуть, що у них спад в грі. Але по іменах це дуже сильний колектив. Нам буде цікаво перевірити як свій особистий рівень, так і рівень Динамо в матчах з таким суперником. Можливо, хотілося на цій стадії іншого суперника, але з Челсі, думаю, теж можна грати.

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Перший матч зіграємо в Лондоні. Вважаю, що в стикових матчах зручніше першу гру грати на виїзді. Після першого матчу можна будувати стратегію на матч-відповідь, можна проаналізувати, що можна змінити, щось виправити. Все-таки гри в Лізі Європи і в чемпіонаті відрізняються.

Команди, з якими ми граємо в єврокубках, часто змінюють тактику, змінюють склад перед Лігою Європи. Для нас перший матч в Лондоні, на мій погляд, це плюс", – передає слова Буяльського Команда№1.

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