"Безумовно, коли ти граєш за Динамо Київ (основну команду, дубль, U-19 чи академію) неважливо, з яким суперником і в якому турнірі, завжди хочеться бути переможцем.

Буяльський здивував секретом свого гольового чуття в Динамо

Для Динамо не існує другого місця. Ми будемо всюди намагатися боротися за найвищі місця. Не хочу загадувати, але я впевнений, що вся команда буде намагатися продемонструвати максимальний результат.

Пріоритетів по турнірах не буде? Ні. У нас достатньо хороших футболістів, які в разі чого зможуть замінити втомлених або травмованих. Гадаю, у нас немає незамінних гравців. А на лавці запасних завжди є сильні виконавці, які готові вийти й підсилити гру", – цитує Буяльського офіційний сайт "біло-синіх".

До слова, у поточному сезоні 28-річний хавбек провів за Динамо 22 зустрічі, відзначився 5 м'ячами та 7 асистами.

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