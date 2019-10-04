Буяльський: Динамо повністю контролювало гру з Лугано

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував нічию з Лугано в матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Не на всі 100% задоволені. Було очевидно, що ми повністю контролювали гру в 2-му таймі. Складно було зламати оборону, коли у команди 10 осіб просто вибивають вперед.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Навіть складно на контратаці зловити, тому що всі – в обороні. Намагалися контролювати, були моменти – не забили. Будемо вирішувати завдання в наступних матчах.

Знали, що коли будемо їх накривати, вони будуть в один дотик вибивати. Так виходило, що вони вибивали і хороші моменти у них були. Після першого тайму головний тренер вніс корективи. В другому у суперника фактично не було таких моментів", – сказав Буяльський в ефірі телеканалу Футбол 1.

Лугано – Динамо: логічна, але не критична нічия, невиразний Жерсон, ненадійність оборони киян та хороший матч Миколенка