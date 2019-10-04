toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Буяльський: Динамо повністю контролювало гру з Лугано

10:06 383 Читать на русском
Буяльський: Динамо повністю контролювало гру з Лугано
Віталій Буяльський / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував нічию з Лугано в матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

 

"Не на всі 100% задоволені. Було очевидно, що ми повністю контролювали гру в 2-му таймі. Складно було зламати оборону, коли у команди 10 осіб просто вибивають вперед.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Навіть складно на контратаці зловити, тому що всі – в обороні. Намагалися контролювати, були моменти – не забили. Будемо вирішувати завдання в наступних матчах.

Знали, що коли будемо їх накривати, вони будуть в один дотик вибивати. Так виходило, що вони вибивали і хороші моменти у них були. Після першого тайму головний тренер вніс корективи. В другому у суперника фактично не було таких моментів", – сказав Буяльський в ефірі телеканалу Футбол 1.

Лугано – Динамо: логічна, але не критична нічия, невиразний Жерсон, ненадійність оборони киян та хороший матч Миколенка

blog_ava
Лугано – Динамо: логічна, але не критична нічия, невиразний Жерсон, ненадійність оборони киян та хороший матч Миколенка
04:52
12924
Теги
Ліга Європи Лугано - Динамо Динамо Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
39
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук