Буяльський: Якщо будемо грати як з Шахтарем, то з Ренном проблем не буде

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Ренна.

"Чи відійшли від матчу з Шахтарем? Гадаю, що так. Гра сподобалася вболівальникам, керівництву клуба, головному тренеру. Так, не було результату, це звичайно прикро. Але якщо будемо грати так само змістовно, то проблем не повинно виникнути з жодним суперником.

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Сильні сторони суперника? Я думаю, що нам потрібно зіграти більш агресивно в атаці, ніж в першому матчі. Також треба не дати Ренну контратакувати та подавати з флангів.

Де мені комфортніше грати? Я готовий грати всюди, де визначить тренер. Особисто мені більш комфортно грати в опорній зоні, з глибини, більше з м'ячем. Але головне допомагати команді, забивати, як в останньому матчі з Ренном, коли мене після вилучення поставили праворуч і я забив", – сказав він на прес-конференції перед матчем з Ренном.

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