Буяльський: Динамо не було готове до такої гри Зорі

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський віддав належне Зорі, яка обіграла киян на НСК Олімпійський у 17-му турі УПЛ.

"Зоря добре і компактно грала в обороні і атаці, виходила з оборони через пас. Ми були не готові до такої гри. Структура їхньої гри змінилася. Якщо довгі передачі віддають, то підготовлено, за спину.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

З чим пов'язано те, що команда пропускає на перших хвилинах? Це провина всієї команди – і захисників, і воротаря, і півзахисників. Не так організовано починаємо гру, тому так виходить. Коли програвали 0:1, у Зорі були більш організовані атаки і більше моментів, ніж у нас. У Динамо були свої моменти, з яких потрібно було вичавлювати максимум, але не вийшло. Після вилучення було набагато складніше вже...

Сподіваюся, що в наступному матчі Ліги Європи все буде добре, ми самі переживаємо. Лугано набагато організованіший, ніж Мальме, в плані оборони, тому нам буде набагато складніше", – розповів Буяльський в коментарі офіційному сайту Динамо.

Перемога над Динамо дозволила луганцям випередити киян у турнірній таблиці. Тепер команда Скрипника посідає друге місце, а "біло-сині" відстають на одне очко.

Зоря переграла Динамо в більшості на виїзді та вирвалася на 2-е місце