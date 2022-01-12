"Саме в тому місці, де ми готуватимемося цього разу, я ще ніколи не був, як, напевно, й інші хлопці. Щодо тренувальної роботи, чекаю, що вона буде приблизно такою ж, як і минулої зими. Також, напевно, буде багато спарингів: 4 за 10 днів – це дуже непогано. Плюс суперники дуже цікаві.

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З такими командами приємно грати та можна подивитися, на що здатний. Втім, за першими зборами рано судити про форму або рівень підготовки, оскільки всі довго відпочивали. Оптимальну форму ми наберемо, напевно, вже ближче до кінця лютого. Тільки тоді можна буде говорити про якийсь рівень.

Боротьба за чемпіонство у наших руках? Звичайно. Думаю, все у наших руках. Попереду багато матчів потрібно рухатися від гри до гри. Не важливо, який суперник – якщо у кожному поєдинку братимемо три очки, все складеться добре", – розповів Буяльський у коментарі офіційному сайту Динамо.

Раніше повідомлялось, що "біло-сині" проведуть 4 спаринги під час зборів у Іспанії. Серед суперників – БАТЕ, Динамо Тбілісі, Кайрат та Шахтар Караганди.

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