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Буяльський – про поразку Динамо: Ще не всі вимоги Луческу виконуємо досконало

07:30 - Читать на русском
Буяльський – про поразку Динамо: Ще не всі вимоги Луческу виконуємо досконало
Віталій Буяльський / Фото ФК Динамо

Лідер Динамо Віталій Буяльський поділився враженнями від спарингу проти Десни (1:2).

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 2
2
Десна
18:00 11:08:2020
завершено
 

"Моментами гра вдавалася нам непогано, але, безумовно, відчувається, що ми ще мало часу готуємося. Це був лише наш другий контрольний поєдинок, ми працюємо з новим головним тренером, але ще не всі його вимоги виконуємо досконало. Словом, поки що не все виходить.

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У фізичному плані усе нормально. У нас інтенсивні, важкі тренування, ми все робимо із м'ячем, тому і в матчах сил цілком вистачає. Думаю, якщо не на 100%, то на 90% ми готові точно.

Будь-який новий тренер, який приходить у команду, усе змінює під себе і під своє бачення. Тому і зараз Луческу усе робить згідно зі своїми уявленнями і поглядами. Він хоче донести нам свої ідеї та вимоги, які ми повинні виконувати на футбольному полі і поза ним.

Він розмовляє під час тренувань, кличе до себе після занять, запитує про самопочуття та інше. Тобто, можу сказати, що ставиться уважно. До себе особисто він не викликав, оскільки у команді багато людей, він поки з усіма знайомиться і звикає", – цитує Віталія офіційний сайт киян.

У минулому сезоні УПЛ Буяльський провів 27 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 5-ма асистами.

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Віталій Віталій Буяльський Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Динамо - Десна Товариські матчі Товариські матчі
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