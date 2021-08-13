Як відомо, 1 серпня Андрій Шевченко оголосив про відхід зі своєї посади у зв'язку із завершенням контракту. Фаворитом на цю посаду називали Сергія Реброва, проте у нього виникли труднощі з Аль-Айном, який не погодився на дострокове розірвання угоди.

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"Для мене особливо не має значення, хто стане новим тренером. Кожен тренер, який приходить до збірної, по-своєму бачить гру команди, її тактику. Хтось із футболістів, може, йому подобається своєю грою, а хтось – ні. Для мене щодо тренера особливої різниці немає, головне – показувати хороший футбол в іграх за клуб. Тоді і прийде виклик до збірної", – цитує Буяльського Fanday.

Нагадаємо, півзахисник Динамо потрапив у розширену заявку на Євро-2020, але пропустив турнір через травму.

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