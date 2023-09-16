"Чи обрали вже в команді нового капітана? Ні, ще не було виборів. Я думаю, будуть перед грою.

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Такі розмови були в команді, але, зрозуміло буде перед самою грою. Чи є передвиборча програма? Ні. Поки не ознайомився з тим, як проводити передвиборчу кампанію", – сказав Буяльський у коментарі Динамоманії.

Нагадаємо, 30-річний хавбек – вихованець Динамо. Всю свою кар'єру провів у київському клубі (лише в сезоні 2013/14 відправлявся в оренду в Говерлу).

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