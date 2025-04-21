– Ви нещодавно стали татом. Наскільки це змінило ваше життя? Які відчуття?

– Відчуття тільки позитивні. Коли тільки це сталося, звичайно, трохи мандраж, як перед першою грою за Динамо. Але я можу по собі сказати: кращих почуттів допоки я за своє життя не відчував, ніж народження дитини.

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– Це надихає на те, щоб грати краще?

– Це на все надихає, не тільки на гру в футбол, щоб ти більше працював. Я прокидаюся зранку – просто кайф. Тобі хочеться прибігти, подивитися, що воно там дихає, що все з ним добре. Просто кайф.

– Як виходить дідусю проводити час з онуком?

– Інколи бувають непорозуміння. Звичайно, вік, статус. Я повинен відійти трохи, поступитися дідусю. Але так в цілому, коли разом проводимо час, то і всім цікаво, і всі щасливі. Ще раз можу сказати дякую своїй дружині, що вона подарувала мені – я не знаю, це зараз сенс усього мого життя просто.

– Усією сім’єю на футбол вибиралися вже?

– Дитині 4 місяці, ми стараємося поки в місця, де багато людей, не вивозити його. Але, думаю, в майбутньому з дідусем він буде переглядати кожен футбол динамівців, – сказав Біловар в ефірі YouTube-каналу Футбол 360.

Нагадаємо, дитина народилася у грудні 2024 року. Донька Ігоря Михайловича – Яна Суркіс – подарувала життя хлопчику у свій день народження.

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