Півзахисник Андреас Циганікс, який є племінником Ігоря Циганика, вперше у кар'єрі спробує свої сили у чемпіонаті Польщі.

25-річний латвієць став гравцем Відзева, повідомляє офіційний сайт клубу. Андреас вже пройшов медогляд й підписав півторарічний контракт, який містить опцію пролонгації ще на один сезон.

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"Чесно кажучи, був здивований, коли отримав інформацію про інтерес від Відзева. Перевірив всю інформацію про клуб, вболівальників, атмосферу на стадіоні. Я не міг відмовитися, бо відчував, що на мене тут чекають. Натхненний цією перспективою", – заявив Циганікс, який тепер гратиме у третій команді Екстракляси.

Андреас відомий українському вболівальнику виступами за Зорю у 2020-2021 роках (29 матчів). Наступним клубом була Дунайска Стреда, у якій хавбек збірної Латвії швидко став основним – 47 матчів, 3 голи та 4 асисти.

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