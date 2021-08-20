"У Перемогу я потрапив в липні, пройшов навчально-тренувальні збори, був у основній групі, добре себе зарекомендував, але так вийшло, що першу офіційну гру ми завершили нічиєю 0:0. Я думаю, що всі, хто пов'язаний з роботою в колективі, знає, що команда може досягати результатів тільки в тому випадку, якщо вона є згуртованою.

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І це "згуртування" відбувається не тільки на тренуваннях та іграх, а, головним чином, за рахунок спілкування між футболістами та їхніми родинами. Після гри ми зібралися з хлопцями, відзначили старт сезону. Все було нормально, хоча нам зробили зауваження, що ми гуляли пізно в громадському місці. Після цього інциденту пройшов тиждень. Все було нормально. На тренуваннях працював нарівні з усіма, ніяких проблем не виникало. Наступну гру ми, на жаль, програли з рахунком 0:1.

Мабуть, негативний фон двох невдач відбився на настрої президента і в підсумку мене зробили "крайнім", хоча, безумовно, своєї провини з себе не знімаю. Тому вибачався і шукав зустріч з президентом клубу, щоб порозумітися. Звичайно, я готовий був понести покарання у вигляді штрафу, догани або "останнього попередження", як це буває. Але я був у шоці від того, що мою думку почути не захотіли і зробили "цапом-відбувайлом".

Не розумію, навіщо з цього треба було роздувати такий скандал. Ніколи в житті не стикався з таким, не розумію, навіщо потрібен був цей конфлікт, навіщо було все це висвітлювати в ЗМІ. Мабуть, причина трохи в іншому. Мені, як і багатьом іншим хлопцям, запропонували хороші контракти. Можливо, президент Перемоги вважав, що можна зібрати хороших гравців і відразу перемагати. А тут – 0:0, 0:1 на старті Другої ліги. Напевно, він хотів таким чином "провчити" команду, влаштувати "показову прочуханку", виправдатися перед уболівальниками і позбутися від гравців з хорошою, як для Другої ліги, зарплатою.

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Урізати таким чином бюджет, тому що крім мене, так само пішов ще один лідер команди. Також знаю, що багатьом хлопцям відразу урізали умови. Половину команди він оштрафував, а мене показово вигнав. Я не можу зрозуміти, навіщо було так робити? Якщо ти далекий від футболу, управління футбольним клубом, то потрібно вчитися, спілкуватися з іншими керівниками, набиратися досвіду. У багатьох хлопців в різних командах трапляються такі ситуації, але ніхто не виносить "сміття з хати". Це – внутрішня "кухня" клубу. Адже можна було викликати мене на розмову, пояснити, що такого більше бути не повинно. Якщо ж президент шукав привід урізати бюджет, можна було сісти за стіл переговорів і знайти компроміс.

Маю велику надію, що адекватні люди зрозуміють цю ситуацію і вона ніяк не вплине на мою майбутню кар'єру. Хочу довести всім, що є професіоналом своєї справи. Хлопцям з Перемоги бажаю удачі в майбутньому. Я дуже хотів допомогти їм вирішити поставлене завдання, йшов в команду заради цього, показував на футбольному полі все, що вмію", – поділився Слінкін у інтерв'ю meta-ratings.

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