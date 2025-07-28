Перша зарплатня – де, скільки і на що її витратили: Перша зарплатня становила 644 гривні. Це було в школі Карпат, я був ще дуже малий, тож сума здавалася великою. Витрачав її на розваги й смаколики – всім необхідним мене забезпечували батьки.

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Курйоз чи фейл на полі, який досі згадуєте: Це сталося на дитячо-юнацькому турнірі, коли грали у фіналі проти київського Динамо. Я подавав штрафний майже з центру поля – і м’яч приземлився прямо в "дев’ятку".

Найемоційніша перемога у кар’єрі – що вона залишила у пам’яті: Це гра, у якій я не брав участі. Сезон, коли Рух грав у Юнацькій лізі чемпіонів проти Інтера. Я приїхав підтримати команду в Польщу. Матч мав драматичну розв’язку – ми пройшли далі після серії пенальті. Я був травмований, чекав на операцію, але після вирішального пенальті вибіг на поле – емоції переповнювали настільки, що я зовсім забув про біль. Таких мурашок у мене не було ніколи в житті.

Матч, що став поворотним у кар’єрі: Поворотними для мене стали матчі Юнацької ліги чемпіонів проти Галатасарая. Тоді я відчув упевненість у власних силах і зрозумів, наскільки важливо вірити, що ти сильніший за суперника. Усвідомив, що ментальність – одна з найважливіших складових у футболі.

Турнір, у якому мрієте зіграти: Хочу зіграти в груповому етапі єврокубків. Це наступна велика ціль. Після досвіду відбору – хочеться більшого.

Хто ви за освітою і яку спеціальність маєте: Навчався у Львівському інфізі на спеціальності "Фізична культура і спорт" – щось таке, щоб потім можна було далі вчитись на тренера. Поки що без повної освіти, бо основний фокус – на футболі. Але не виключаю здобуття вищої освіти в майбутньому.

Якби не футбол – яку професію могли б обрати: Можливо, щось творче – режисура, музика. Люблю атмосферні речі, де можна передавати емоції.

Цитата або правило, яке тримає вас у формі – фізично й ментально: "Те, що має статися – станеться. Але ти маєш зробити все, щоб це сталося саме з тобою", – сказав Федор для YeSport.

До слова, у минулому сезоні Олег Федор провів 9 матчів за Карпати, результативними діями не відзначився. В доробку 21-річного півзахисника 6 поєдинків за збірну України U-21.

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