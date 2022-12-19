"Це був матч, у якому ми страждали. Здавалось, що наша команда контролює ситуацію, але суперник повернувся до гри. Це був складний матч, нам випала доля команди, яка має страждати.

Скалоні порушив гегемонію бразильців, ставши третім тренером в історії, який виграв ЧС та Кубок Америки

За рахунку 3:2 на нашу користь суперник реалізував пенальті. Після цього вони могли забити ще, але я зумів відбити м'яч ногою. Моя мрія здійснилася, я не маю слів.

Я був спокійним перед серією пенальті, завжди говорю партнерам, щоб у ці моменти вони зберігали спокій. Присвячую цю перемогу моїй сім'ї. Я з дуже скромного регіону, поїхав до Англії дуже молодим, тож ця перемога також і через це", – цитує Мартінеса RMC Sport.

Нагадаємо, збірна Аргентини стала чемпіоном світу 2022 року, а Мартінес був визнаний найкращим воротарем турніру.

ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті