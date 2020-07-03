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Був співтворцем успіху Ярославського – стало відомо, хто є остаточним власником новоствореного Метала

3 липня 13:15 - Читать на русском
Був співтворцем успіху Ярославського – стало відомо, хто є остаточним власником новоствореного Метала
Євген Красніков в компанії Ярославського та Коломойського / Спортивний Харків

Віце-президент Динамо Євген Красніков бере активну участь у створенні харківського Метала.

Кінцевим бенефіціаром новоствореного харківсьrого Метала є Євген Красніков, зазначається на порталі YouControl.

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В документах вказано, що клуб був зареєстрований ще 10 жовтня 2019 року. Керівником вказаний Олександр Ворошилов, а всю суму застави (250 тисяч гривень) вніс якраз Красніков. Додамо, що Євген тривалий час працював спортивним директором Металіста до роботи в Динамо.

Зазначимо, що з нового сезону Метал заявиться для участі у Другу лігу. Вже йде збір інформації щодо потенційних новачків, активно формується дитячо-юнацька школа, залучаються тренери. А очолить команду колишній захисник Шахтаря і Металіста – 37-річний Олександр Кучер, у якого є тренерська ліцензія.

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Теги
Євген Красніков Метал
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