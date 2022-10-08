"Чому не вийшло зіграти з топовими суперниками, як раніше анонсували? По-перше, Евертон, Ліон, Галатасарай та Борусія Дортмунд просто зараз на вас образились. По-друге, Антверпен, Базель, Динамо Загреб, Легія – досить сильні, авторитетні клуби у своїх країнах. Якщо так подивитись, то ми грали з одними з найкращих або навіть з найкращими клубами своїх країн.

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Але, відповідаючи на ваше запитання, мушу сказати, що укласти договір про матч посеред сезону досить важко, адже у команд є свій графік. І коли йде дзвінок від Динамо керівництву умовного Реала, вони кажуть, що готові підтримати. І наступний етап – узгодження дат. У нас була домовленість з Міланом, але вони постійно переносили дату. У них була чемпіонські перегони, тож ми не зіграли. Так само було з ПСЖ.

Результат не в тому, щоб зіграти благодійний матч з Барселоною, результат у тому, щоб зіграти його заради того, щоб заробити гроші для армії, для людей, які втратили свої будинки або, не дай Боже, близьких. Заради цієї можливості Динамо Київ витрачало сотні тисяч доларів на постійні переїзди, перельоти, проживання.

У нас був пул з 30 клубів, з якими ми зв’язувались. Але чим більший клуб, тим складніший у нього графік. Інших причин, сподіваюсь, немає. Але, наприклад, Евертон сам став ініціатором матчу! І коли ми приїхали туди, то дійсно це відчули. Вони цього хотіли, вони допомагали – і нам було легко з ними працювати.

Був момент з вболівальником Евертона, який вийшов на поле і забив гол. Виявилося, що цей чоловік своєю машиною возив на кордон з Україною гуманітарну допомогу з самої Британії. Браво! Був також балет, хор. Там вийшло реально круто", – розповів Радуцький у інтерв'ю Tribuna.

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