"Вітаю Зорю з перемогою. Думаю, у першому таймі ми контролювали гру без м’яча, робили акцент на організовану оборону та контратаки. Було дуже важко протистояти хорошій команді, хоча й мали свої моменти. Шкода, що не забив Назаренко, адже пішла б зовсім інша гра.

Зоря – СК Дніпро-1 – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Матч був до першого гола на такому полі, де основною метою було не впасти. Дуже не зрозуміло, як арбітри його прийняли, адже був просто бетон. Деякі наші футболісти не могли просто втримати рівновагу. Футболісти Зорі адаптувалися краще", – цитує Йовічевіча прес-служба СК Дніпро-1.

Залишився незадоволений станом поля і наставник Зорі Віктор Скрипник: "Дуже важка гра, тому що погане поле, важке, морозна погода. Хто б перший звик до поля, хто б перший використав помилку, той і мав би перевагу".

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