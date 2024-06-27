"Я не хотів до Євро виносити цю історію, тому що знаю її вже декілька місяців. Винести її до Євро – це нашкодити збірній. Цього я не хотів. Але зараз вже дочекався моменту, коли можна розповісти про те, що було декілька місяців тому в таборі збірної.

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Був майже відкритий конфлікт Зінченко – Ребров. Підтверджена інформація у мене з команди, тому я за неї гарантовано відповідаю. Зінченко в таборі збірної був незадоволений методами роботи Реброва, він ходив та накручував пацанів, і казав: "Блін, ну у Реброва щось все незрозуміло, ми якось граємо дуже складно. Раніше все було просто". Це не було там: "Пацани, збираємося, у мене важлива інформація".

Я хотів би завершити цю історію тим, що цей конфлікт був вичерпаний не так, що пустили на самоплив. Ребров та Зінченко поговорили. За моєю інформацією, вони дійшли до спільного знаменника і все добре, вони потисли руки", – сказав Бурбас у ефірі свого YouTube-каналу BurBuzz.

До слова, на Євро-2024 збірна України програла Румунії (0:3), обіграла Словаччину (2:1) та розписала нічию з Бельгією (0:0).

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