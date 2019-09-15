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Мораєс зізнався, що хотів грати за збірну Румунії

13:17 1406 Читать на русском
Мораєс зізнався, що хотів грати за збірну Румунії
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Форвард донецького Шахтаря і збірної України Жуніор Мораєс не проти, аби з часом повернутися у чемпіонат, з якого починався його шлях в Європі.

Екс-нападник київського Динамо Жуніор Мораєс, який свій шлях в Європі починав у 2010 році, перейшовши з Санту-Андре в румунську Глорію з Бистриці за 10 тисяч євро, вже через рік міг опинитись у Стяуа. Бос бухарестського клубу Джіджі Бекалі був готовий виділити на трансфер 1 мільйон євро, але відмовився доплатити ще 100 тисяч євро комісійних агенту футболіста, через що угода зірвалася.

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"Так, я хотів тоді перейти у Стяуа. Мені хотілося спробувати свої сили в цьому клубі і, ймовірно, у збірній Румунії. Тоді я відчував себе дуже добре там. Румунія була гостинною до мене, і там залишилося багато приємних вражень і досвіду, яким я дорожу до сьогодні. Я був би щасливий, якби повернувся туди. Зробив би це з великим задоволенням", – передає слова Мораєса Sport.ua.

Нагадаємо, в лютому 2011 року Жуніор Мораєс за 1,25 мільйонів євро перейшов в донецький Металург. Згодом він поповнив ряди київського Динамо, звідки зі скандалом перейшов у донецький Шахтар.

Напередодні бразилець дублем допоміг своєму клубу перемогти луганську Зорю (4:3).

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