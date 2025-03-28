– Марадона, Зідан, Роналду, Суарес – усі ці видатні футболісти народилися у бідних родинах, проте змогли здобути всесвітнє визнання. Ти також народився у небагатій сім’ї. Які були головні складнощі у заняттях футболом для маленького Георгія?

– Так, я теж виріс у непростих умовах, і це багато в чому загартувало мій характер. Коли народжуєшся в небагатій родині, розумієш: ніхто тобі просто так нічого не дасть. Усе потрібно виборювати своєю працею. Одна з найголовніших труднощів у дитинстві – це брак можливостей. Футбол не завжди був доступним.

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Екіпірування, поїздки на змагання, навіть хороші бутси – усе це було дорогим задоволенням. Моя сім’я не могла дозволити собі багато чого, тому доводилося пристосовуватися та грати в тому, що було. Бутси з секонд-хенду були на вагу золота. Я навіть пам’ятаю історію, як сховав бампи в секонді серед купи одягу на вагу, щоб на наступний день купити їх дешевше. Пам’ятаю, за 30 грн узяв!

Запамʼятав вислів на все життя: "Ситий голодного не розуміє". А я завжди голодний до більшого. Зараз, коли озираюся назад, то бачу, що всі труднощі зробили мене сильнішим. Я не боюся викликів, бо знаю, що вже долав непрості ситуації. І якщо мені вдалося пройти той шлях, що вже позаду, то чому б не прямувати далі й не досягати ще більших цілей? – сказав Судаков в інтерв'ю Insider.ua.

Нагадаємо, Георгій Судаков у нинішньому сезоні провів 28 матчів за Шахтар, забив 12 голів та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість хавбека у 32 мільйони євро.

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