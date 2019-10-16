Бутрагеньйо: Збірна України нічим не гірша за Іспанію або Португалію

Директор з інституційних зв'язків Фонду Реал Мадрид Еміліо Бутрагеньйо порівняв українських гравців із португальцями та іспанцями.

"Ні в якому разі не поділяю думки, що українські гравці менш технічні за іспанців або португальців. Ми бачимо, що зараз багатьма українськими футболістами цікавляться клуби з Європи. Їх запрошують клуби світового рівня. Справа техніки або тактики наживна.

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Хочу додати, що Україна зарекомендувала себе перед світом як сильна країна, з дуже сильним характером.

Насправді ми бачимо тих гравців, які зараз грають, які грали раніше. У них чудова техніка, вони чудові виконавці. Зараз ми живемо в глобальному світі і розділяти країни недоречно. Футбол об'єднує всіх", – зазначив Бутрагеньйо в коментарі Sport.ua у Хмельницькому, де взяв участь у відкритті соціально-спортивної школи Фонду мадридського Реала у партнерстві з ГО Епіцентр – дітям.

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