toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЄВРО-2020

Бутрагеньйо: Збірна України нічим не гірша за Іспанію або Португалію

22:28 1643 Читать на русском
Бутрагеньйо: Збірна України нічим не гірша за Іспанію або Португалію
Еміліо Бутрагеньйо / Sport.ua

Директор з інституційних зв'язків Фонду Реал Мадрид Еміліо Бутрагеньйо порівняв українських гравців із португальцями та іспанцями.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ні в якому разі не поділяю думки, що українські гравці менш технічні за іспанців або португальців. Ми бачимо, що зараз багатьма українськими футболістами цікавляться клуби з Європи. Їх запрошують клуби світового рівня. Справа техніки або тактики наживна.

Макелеле назвав найкращого гравця у складі збірної України

Хочу додати, що Україна зарекомендувала себе перед світом як сильна країна, з дуже сильним характером.

Насправді ми бачимо тих гравців, які зараз грають, які грали раніше. У них чудова техніка, вони чудові виконавці. Зараз ми живемо в глобальному світі і розділяти країни недоречно. Футбол об'єднує всіх", – зазначив Бутрагеньйо в коментарі Sport.ua у Хмельницькому, де взяв участь у відкритті соціально-спортивної школи Фонду мадридського Реала у партнерстві з ГО Епіцентр – дітям.

"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи

blog_ava
"Україна – це Європа", – найстаріше спортивне видання Росії анонсувало провокативну обкладинку свіжого номера
00:25
17836
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Іспанія Іспанія Еміліо Бутрагеньйо Реал Мадрид Реал Мадрид Португалія Португалія Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
14
год
:
20
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук