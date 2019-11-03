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Бутрагеньйо розкритикував арбітрів за використання VAR у матчі Реала

17:08 162 Читать на русском
Бутрагеньйо розкритикував арбітрів за використання VAR у матчі Реала
Еміліо Бутрагеньйо / Marca

Директор з інституційних зв'язків Фонду Реал Мадрид Еміліо Бутрагеньйо прокоментував суддівство у матчі Реал – Бетіс (0:0).

 

"Рішення не призначити пенальті на 82 хвилині викликає у нас подив. У цьому моменті рука явно перериває політ м'яча, але 11-метровий не призначено.

Сенсаційна втрата очок "вершковими" у відеоогляді матчу Реал – Бетіс

Не знаю, чому VAR приймає то одне, то іноді інше рішення. Очікувалося, що з VAR в таких ситуаціях будуть прийматися чіткі рішення, але тепер здається, що це не так. Ми думали, що 11-метровий нам дадуть, але його не призначили", – поділився Бутрагеньйо в коментарі Marca.

Нагадаємо, Реал не зумів переграти Бетіс (0:0) та втратив змогу обігнати Барселону. Додамо, що суддя не призначив пенальті на 82 після очевидної гри рукою у захисника Бетіса.

Реал сенсаційно не зміг здолати Бетіс та зрівнявся за очками з Барселоною

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Відеоасистент арбітра (VAR) Реал Мадрид - Бетіс Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс Бетіс Іспанія Еміліо Бутрагеньйо
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