Бутрагеньйо розкритикував арбітрів за використання VAR у матчі Реала

Директор з інституційних зв'язків Фонду Реал Мадрид Еміліо Бутрагеньйо прокоментував суддівство у матчі Реал – Бетіс (0:0).

"Рішення не призначити пенальті на 82 хвилині викликає у нас подив. У цьому моменті рука явно перериває політ м'яча, але 11-метровий не призначено.

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Не знаю, чому VAR приймає то одне, то іноді інше рішення. Очікувалося, що з VAR в таких ситуаціях будуть прийматися чіткі рішення, але тепер здається, що це не так. Ми думали, що 11-метровий нам дадуть, але його не призначили", – поділився Бутрагеньйо в коментарі Marca.

Нагадаємо, Реал не зумів переграти Бетіс (0:0) та втратив змогу обігнати Барселону. Додамо, що суддя не призначив пенальті на 82 після очевидної гри рукою у захисника Бетіса.

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