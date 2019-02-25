Бутрагеньйо: Реал ніколи не обговорює суддівство, нам це не подобається

Директор Реала Еміліо Бутрагеньйо поділився враженнями від матчу проти Леванте.

"Нам не подобається обговорювати рішення суддів. Ми ніколи цього не робили.

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Бейл взяв на себе відповідальність і чудово виконав пенальті в ключовий момент матчу. Святкування не так важливі. Він грав непогано.

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VAR – це дуже корисний інструмент, який тут для того, щоб його використовувати. Відеоповтори – це благо футболу. Коли впроваджують щось нове, завжди потрібен час", – цитує Бутрагеньйо Marca.

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