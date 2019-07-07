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Бутко заявив, що готовий грати по три матчі в день на літніх зборах

07:30 230 Читать на русском
Бутко заявив, що готовий грати по три матчі в день на літніх зборах
Богдан Бутко / Фото офіційного сайту Шахтаря

Захисник "гірників" Богдан Бутко розповів про підготовку своєї команди на зборах в Австрії.

"Проводити два матчі в день для нас не вперше, тому все чудово. Готовий грати навіть три! Вранці було важче через спеку.

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Між суперниками є різниця. Увечері зустрілися з чемпіоном Данії Копенгагеном – хороші виконавці і якісний футбол. Звичайно, потрібно було перемагати і Юрдінген, але це збори.

Працюємо в хорошому настрої і будемо додавати в наступних поєдинках. Фізичну форму оціню відсотків на вісімдесят. Намагаюся максимально готуватися навіть у відпустці, в своїх силах впевнений, тому до кінця зборів буду вже в оптимальних кондиціях", – цитує Бутка офіційний сайт Шахтаря.

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Теги
Шахтар Шахтар Міжсезонні збори Товариські матчі Богдан Бутко Богдан Бутко
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