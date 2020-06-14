Бутко з Лехом розбили аутсайдера, Краковія Дитятьєва ледь врятувала очко: Польща, 30 тур

Неділя принесла українським легіонерам польської Екстракляси різні результати.

Чемпіонат Польщі, 30 тур

Корона – Лех – 0:3

Голи: Гютк'єр, 48, 65, (пен.), 69

Краковія – Плоцьк – 1:1

Голи: ван Амерсфоорт, 84 – Швох, 70

Богдан Бутко вкотре отримав місце у старті Леха, а от Володимир Костевич явно втратив довіру тренера – знову лава запасних для екс-гравця Карпат. Героєм розгрому Корони став форвард Крістіан Гютк'єр. Потужний данець відвантажив три м'ячі у ворота аутсайдера і закріпився у статусі найкращого бомбардира Екстракляси. Під час третього гола йому асистував прямий конкурент Костевича – 21-річний Тімотеуш Піхач.

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Центрбек Олексій Дитятьєв з Краковією приймав середняка Плоцьк. Команди не надто тішили яскравою грою аж до 70 хвилини – Швох скористався провалом оборони господарів. Ситуацію довелося рятувати нідерландцю ван Амерсфоорту, для якого це третій гол в останніх двох турах.

Лех продовжує боротьбу зі Шльонском за третє місце (в обох по 49 очок), а Краковія дещо відстала – 46 пунктів.

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