Бутко вдруге став батьком – гравець Шахтаря назвав сина Златаном

Захисник Шахтаря Богдан Бутко вдруге став батьком – вчора у нього народився син.

Малюка назвали Златаном. Він народився з вагою 3 кілограми 900 грамів і зі зростом 52 сантиметри. У сім'ї Бутка вже підростає старший син – Мілан, якому 3 роки.

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"Спасибі моїй дружині Катерині за сина. Я дуже щасливий. Почуття переповнюють", – поділився емоціями футболіст з прес-службою Шахтаря.

Зазначимо, що в поточному сезоні 29-річний Бутко не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Шахтаря. Нещодавно його сватали у польський Лех, але перехід зірвався через травму захисника.

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