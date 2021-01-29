Українець близький до підписання контракту з Ерзурумом, який посідає передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Медогляд запланований на сьогодні, повідомляє ERKhaber.

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За інформацією Динамоманії, Богдан Бутко сьогодні вранці був помічений в аеропорту "Бориспіль". Водночас турецькі ЗМІ стверджують, що 30-річний захисник був на радарі двох московських грандів – Спартака і Локомотива.

До слова, першу частину сезону Бутко провів у польському Леху, де не зумів закріпитись в основі – лише 6 поєдинків у всіх турнірах. Після повернення в Україну Шахтар не взяв Богдана на тренувальні збори. Контракт футболіста з "гірниками" розрахований до літа.

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