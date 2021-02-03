"Я прилетів на медогляд в Стамбул. Минув перший день, і мені сказали, що у мене пухлина в паху. Незрозуміло, звідки у мене вона взялася, адже у мене все добре зі здоров'ям, і я здивувався. Потім на другий день я знову проходив огляд, вони думали протягом якогось часу. Після цього вони ухвалили рішення і сказали, що у мене можлива травма і на мене не розраховують.

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Потім мені агенти сказали, що знову є варіант з цим клубом, ніби хтось поговорив і переконав турків, що у мене все добре. Вирішувати потрібно швидко, адже трансферне вікно скоро закривалося. Тепер всі складнощі позаду", – резюмував Бутко в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, влітку контракт захисника з Шахтарем завершується, тому він отримає статус вільного агента.

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