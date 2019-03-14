Бутко повернувся у загальну групу Шахтаря

Захисник Шахтаря Богдан Бутко відновився від пошкодження.

Сьогодні Шахтар провів тренування на заміській базі біля Києва. До загальної групи "гірників" повернувся оборонець Богдан Бутко, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Зауважимо, що до матчу 22 туру чемпіонату України проти Зорі готуються всі гравці Шахтаря, окрім іншого центрбека Івана Ордеця. Поєдинок відбудеться 16 березня, початок о 17:00.

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У двох останніх турах чемпіонату України Бутко не потрапляв до заявки "гірників" через защемлення нерва спини.