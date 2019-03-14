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Бутко повернувся у загальну групу Шахтаря

19:52 32 Читать на русском
Бутко повернувся у загальну групу Шахтаря
Богдан Бутко / фото: О. Осипов

Захисник Шахтаря Богдан Бутко відновився від пошкодження.

 

Сьогодні Шахтар провів тренування на заміській базі біля Києва. До загальної групи "гірників" повернувся оборонець Богдан Бутко, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Зауважимо, що до матчу 22 туру чемпіонату України проти Зорі готуються всі гравці Шахтаря, окрім іншого центрбека Івана Ордеця. Поєдинок відбудеться 16 березня, початок о 17:00.

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У двох останніх турах чемпіонату України Бутко не потрапляв до заявки "гірників" через защемлення нерва спини.

Теги
Шахтар Шахтар Богдан Бутко Богдан Бутко Зоря - Шахтар
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