Бутко поділився очікуваннями від поєдинку проти Олександрії

Захисник Шахтаря Богдан Бутко вважає, що Олександрія буде діяти проти його команди на контратаках.

"Чекаємо важкого матчу. Думаю, Олександрія буде діяти компактно і постарається зловити шанс на контратаках. Плюс суперник виступає вдома, за підтримки своїх уболівальників.

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Шахтар повинен взяти гру під контроль, створювати моменти і реалізовувати їх. Друга частина чемпіонату набагато складніша, адже у верхній шістці найсильніші клуби України", – цитує Бутка офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, поєдинок 23-го туру чемпіонату України між Олександрією та Шахтарем відбудеться завтра, третього квітня,початок матчу о 17:00.