toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛІГА ЄВРОПИ

Бутко: Після вилучення Степаненка намагалися не бігти стрімголов

15:23 325 Читать на русском
Бутко: Після вилучення Степаненка намагалися не бігти стрімголов
Богдан Бутко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Богдан Бутко прокоментував гру команди в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом.

"2:2 – результат непоганий, враховуючи, що з одинадцятої хвилини ми були в меншості. Однак грали за команду і за вболівальників, билися до кінця.

Шахтар – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Після вилучення намагалися вже більше від оборони діяти, не бігти стрімголов. Можливо, десь пощастило, суперник не забив свої моменти, натомість ми витискали максимум із власних шансів.

Що ж до фізичного стану, то підготувались добре й почувалися досить непогано. У матчі-відповіді доведеться важко, але ми гратимемо на позитивний результат – на перемогу", – цитує Бутка офіційний сайт Шахтаря.

4 камбеки на двох, або Англійські арбітри як клуб пихатих ідіотів: реакція соцмереж на матчі Динамо та Шахтаря в ЛЄ

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтар Шахтар Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
15
хв
Ювентус
21:30
Фрозіноне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук