Бутко: Після вилучення Степаненка намагалися не бігти стрімголов

Захисник Шахтаря Богдан Бутко прокоментував гру команди в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом.

"2:2 – результат непоганий, враховуючи, що з одинадцятої хвилини ми були в меншості. Однак грали за команду і за вболівальників, билися до кінця.

Шахтар – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Після вилучення намагалися вже більше від оборони діяти, не бігти стрімголов. Можливо, десь пощастило, суперник не забив свої моменти, натомість ми витискали максимум із власних шансів.

Що ж до фізичного стану, то підготувались добре й почувалися досить непогано. У матчі-відповіді доведеться важко, але ми гратимемо на позитивний результат – на перемогу", – цитує Бутка офіційний сайт Шахтаря.

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