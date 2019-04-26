Бутко: Пенальті у ворота Динамо повинен був бити Коваленко

Захисник донецького Шахтаря Богдан Бутко підбив підсумки матчу з Динамо в 25-у турі УПЛ.

"Кожен розумів важливість цього матчу з Динамо, тому особливо налаштовувати нас не потрібно було. Що стосується мого виходу на заміну, то тренер попросив мене зосередитись на обороні, щоб було поменше передач з флангу. По можливості також потрібно було опинятися попереду, щоб створювати гостроту в атаці.

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Згоден з тими, хто каже, що матч найкращих українських команд вийшов для уболівальників нудним. Складно навіть це пояснити, але видовищності дійсно було мало.

Хотілося виграти, і ми були близькі до цього, оскільки на 90+4-й хвилині суддя призначив пенальті у ворота Динамо. Напевно, ми вже подумали, що перемога у нас в кишені. З одного боку, втратили два очки, коли Бойко врятував Динамо в моменті з пенальті, з іншого – по грі більш закономірним був рахунок 0:0.

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Мораєс, напевно, був налаштований рішуче, хоча взагалі-то пенальті мав бити Вітя Коваленко. Але вийшло так, що Жуніор не забив. У роздягальні його тільки підтримали, адже він – найкращий бомбардир нашої команди, забиває голи, тягне команду в чемпіонаті. Пенальті не забив, але таке буває", – цитує Бутка Команда 1.