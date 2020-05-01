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Бутко опинився під "домашнім арештом" – українець "віддувається" за поїздку на батьківщину

1 травня 11:16 976 Читать на русском
Бутко опинився під "домашнім арештом" – українець "віддувається" за поїздку на батьківщину
Богдан Бутко / Фото з відкритих джерел

Захисник Леха Богдан Бутко, який належить Шахтарю, розповів, як переживає вимушену паузу, викликану пандемією коронавірусу.

"З 28 квітня Лех почав групами займатися на полі, а до цього робота проходила в режимі відеоконференцій. Через деякий час у футболістів повинні будуть взяти тести на коронавірус і далі вже відштовхуватися від їх результатів.

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Особисто я поки-що перебуваю на карантині. Нещодавно повернувся з України, тому після приїзду в Познань мені потрібно два тижні побути в самоізоляції. Навіть на вулицю не можна виходити. Моя самоізоляція закінчується 8 травня. В команді не я один такий – деякі легіонери Леха також їздили до себе на батьківщину. Тому у кожного своя дата виходу з-під домашнього арешту.

Але психологічно непросто. Справа в тому, що я тільки почав грати за Лех, і трапилася така вимушена зупинка змагань. Було повне нерозуміння ситуації, що склалася. Сам в чужій країні, практично нікого не знаю. Добре, що в потрібний момент завжди допомагав мій одноклубник Володя Костевич", – сказав Бутко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, взимку Шахтар відпустив захисника в оренду до кінця сезону. Бутко встиг провести за Лех лише два матчі, після чого чемпіонат Польщі був зупинений.

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Теги
коронавірус Світ Шахтар Шахтар Українці за кордоном Легіонерський хліб Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Богдан Бутко Богдан Бутко
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