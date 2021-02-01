Богдан Бутко офіційно став гравцем турецького Ерзурума, повідомляє Twitter клубу. Агент Вадим Шаблій у своєму Instagram повідомив, що оборонець приєднався до колективу на правах оренди до кінця поточного сезону.

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Першу частину кампанії 2020/21 Богдан провів у польському Леху, але не зумів закріпитись в основі. 30-річний футболіст взяв участь лише у 6 поєдинках та не відзначався результативними діями. Після повернення в Україну Шахтар не взяв Богдана на тренувальні збори. Контракт футболіста з "гірниками" розрахований до літа 2021-го.

До слова, Ерзурум розташувався у зоні вильоту в турнірній таблиці Суперліги (18 сходинка), маючи у своєму активі лише 20 пунктів.

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