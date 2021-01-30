Захисник Шахтаря Богдан Бутко поки-що не зможе спробувати себе у турецькій Суперлізі.

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30-річний футболіст мав домовленість з відвертим аутсайдером чемпіонату Туреччини – Ерзурумом, який планував орендувати українця до кінця сезону. Однак, Бутко не пройшов медогляд у турецькому клубі, повідомляє Твіттер-акаунт Forza Erzurumspor.

Нагадаємо, першу частину сезону Бутко провів у польському Леху, де не зумів закріпитись в основі – лише 6 поєдинків у всіх турнірах. Після повернення в Україну Шахтар не взяв Богдана на тренувальні збори. Контракт футболіста з "гірниками" розрахований до літа.

Ерзурум після першого кола йде в зоні вильоту чемпіонату Туреччини, посідаючи з 17 пунктами передостанню сходинку.

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