Бутко: Не можна сказати, що Україна – фаворит у матчі проти Сербії

Захисник збірної України Богдан Бутко поділився очікуваннями від поєдинку 3-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти Сербії.

"Важко назвати фаворита майбутнього матчу. Так, ми граємо вдома, але сказати про те, що саме ми – фаворити, я не можу. Повинні грою на полі доводити свої претензії на те, щоб бути фаворитом.

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У сербів сильна команда, що складається з гравців, які грають в сильних європейських клубах. Все говорить про те, що нам буде протистояти дуже хороша команда, і ми очікуємо важку гру", – сказав Бутко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, завтра, 7-го червня, збірна України проведе поєдинок 3-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти національної команди Сербії. Матч відбудеться о 21:45