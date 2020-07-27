Бутко назвав умову, за якої покине Шахтар заради іншого українського клубу

"Мій виступ за Лех в індивідуальному плані, навіть за тією ж системою "гол + пас", не надто вдався. Були перерви, я прийшов – і відразу коронавірус почався. Хотілося пограти більше. Зараз самостійно поки тренуюся, підтримую форму. Спілкування з клубом проходить через агента.

Лех повернув Бутка в Шахтар

У Шахтаря попереду ще матчі Ліги Європи, вже після буде щось видно. Але зараз я шукаю команду, тому що поки незрозуміла ситуація: потрібен я буду Шахтарю чи ні. Поки що чіткої позиції від клубу щодо мене немає.

Пропозиції є, в тому числі з Європи. Є варіант в Польщі. Але говорити про це поки не буду. Йдуть розмови, це теж добре. Тому що коли сидиш на лавочці і або взагалі не виходиш, або виходиш періодично, – це все одно інше.

Пропозиції від українських клубів? Я завжди відкритий. До того ж український чемпіонат не гірший за польський. Головне, щоб пропозиція мене влаштовувало в ігровому і в фінансовому плані", – поділився Бутко в коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Бутко приєднався до Леха у лютому на правах оренди. Українець встиг провести 12 матчів у всіх турнірах, відзначився одним асистом.

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