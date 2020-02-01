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Бутко може продовжити кар'єру в Польщі

20:53 861 Читать на русском
Бутко може продовжити кар'єру в Польщі
Богдан Бутко / фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Богдан Бутко розповів, як проходять пошуки нової команди.

"Мені сказали, що на збори не їду з першою командою. Досі перебуваю в пошуках команди. Десь вже трансферне вікно закрилося, десь – ні. Поки шукаємо команду.

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Вдома вже набридло сидіти, потрібно їхати тренуватися. Я ж не офісний працівник, тому треба вже повертатися на поле до тренувань", – поділився Бутко в коментарі телеканалам Футбол. Також зазначається, що українець може продовжити свої виступи в чемпіонаті Польщі, адже трансферне вікно там закривається аж 2 березня.

До слова, Бутко, який повністю програв конкуренцію українцю Сергію Болбату та бразильцю Додо, у поточному сезоні в чемпіонаті України жодного разу не з’являвся на полі у складі своєї команди. Портал Transfermarkt оцінює 29-річного захисника у 1,5 млн євро.

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Теги
Трансфери Польща Трансфери чемпіонату України Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтар Шахтар
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