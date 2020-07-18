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Бутко може остаточно покинути Шахтар – захисник має пропозиції з європейських чемпіонатів

18 липня 22:43 - Читать на русском
Бутко може остаточно покинути Шахтар – захисник має пропозиції з європейських чемпіонатів
Богдан Бутко / соцмережі

Захисник Леха Богдан Бутко, права на якого належать Шахтарю, озвучив варіанти продовження кар'єри в європейських чемпіонатах.

"Всі знають мої ігрові якості. Також всім відомо, якого я рівня гравець. Якщо вийде, що я не буду в Шахтарі, значить, таке життя. Час покаже.

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Я хочу грати на високому рівні, і якщо мені нададуть такий шанс, я зроблю все можливе, щоб ним скористатися. Було б непогано спробувати поїхати в хороший європейський чемпіонат.

Варіанти є. Виходив на мене Кіпр. Хороший чемпіонат, але я не вважаю, що він сильніший за Польщу або Україну. Також є пару варіантів із Польщі", – поділився Бутко в інтерв'ю телеканалу Футбол.

До слова, Бутко проводить другу частину сезону 2019/20 у складі Леха, відігравши 12 поєдинків та відзначившись асистом.

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Теги
Українці за кордоном Світ Трансфери Богдан Богдан Бутко Шахтар Шахтар Лех Лех Польща Кіпр
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