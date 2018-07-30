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Бутко: Хочемо перемогти Динамо в наступному матчі

15:08 457 Читать на русском
Бутко: Хочемо перемогти Динамо в наступному матчі
Богдан Бутко / Фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Богдан Бутко прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти київського Арсенала (3:0).

"Не сказав би, що це найпростіша гра останніх сезонів: траплялося й легше, забивали більше. Просто ми геть нічого не дозволили створити суперникові біля наших воріт – протягом усього матчу в "гармашів" виник один удар у площину.

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Незвична лінія оборони? Мені було комфортно, адже з усіма хлопцями граємо давно та виконуємо те завдання, яке ставить тренер. Надійно діяли в захисті.

Наступний матч із Динамо – це принципове протистояння, тому є бажання перемогти. Однак очікується непростий поєдинок, і сподіватимемось на успіх", – розповів Бутко прес-службі "гірників".

Нагадаємо, Шахтар не залишив шансів київському Арсеналу у матчі другого туру УПЛ.

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Україна2 тур

Шахтар - Арсенал-Київ: Неділя 29 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
3 : 0
Арсенал-Київ
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Шахтар Шахтар Шахтар - Арсенал-Київ Богдан Бутко Богдан Бутко
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