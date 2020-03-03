Бутко дебютував у Леху з розгромної перемоги – Костевич також вийшов у основі і посприяв першому голу

Українські захисники Богдан Бутко та Володимир Костевич допомогли Леху здобути перемогу над Гурніком (4:1) у 25 турі чемпіонату Польщі.

Чемпіонат Польщі, 25 тур

Лех – Гурнік – 4:1

Голи: Рамірес, 54, Юзвяк, 54, Гютк'єр, 80, 86 – Кравчік, 35

Бутко вперше вийшов за свою нову команду, однак героєм старту зустрічі став Костевич. Лівий захисник Леха прорвався до штрафного майданчика і потужно пробив у дальній кут. Голкіпер впорався з ударом екс-гравця Карпат, але Рамірес набіг і добив м'яч у сітку. Господарі продовжували атакувати лівим флангом, однак саме ця зона залишалася вільною для випадів Гурніка. Покарання прийшло на 35-ій хвилині – Мухар не зміг накрити подачу в район "позначки", і Кравчік зрівняв рахунок.

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Тренер "залізничників" Даріуш Журав провів серйозну бесіду в роздягальні, і Лех не залишив каменя на камені від суперника в другому таймі. Юзвяк з 20 метрів елегантно пробив у дальній кут, а Гютк'єр добивав оборону Гурніка в останні 15 хвилин матчу. Бутко та Костевич залишилися на полі до фінального свистка, але участі у гольових атаках не брали.

Перемога дозволила Леху зберегти місце у групі претендентів на "срібло" – головні конкуренти Краковія та Погонь зіграють свої матчі пізніше.

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