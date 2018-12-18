Бутко – про жеребкування Ліги Європи: Очікував, що знову випаде хтось з-поміж грандів

Захисник Шахтаря Богдан Бутко прокоментував результат жеребкування Ліги Європи, де "гірникам" випав Айнтрахт.

"Дивився жеребкування в прямому ефірі. Здивувався, коли в суперники дістали Айнтрахт. Очікував, що знову випаде хтось з-поміж грандів. Німці – непростий суперник, можливо, не такий іменитий, проте в Бундеслізі зараз на п’ятому місці, що багато про що свідчить.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ

Гадаю, стиль гри Айнтрахта чимось нагадуватиме Хоффенхайм: дисципліна в усіх лініях, кваліфіковані виконавці як в атаці, так і в обороні. У кожному разі Шахтар, аби домогтися результату, гратиме у свій футбол, я в цьому впевнений", – цитує Бутка офіційний сайт Шахтаря.

Фаворити на перемогу в Лізі Європи: головні кандидати – лондонські гранди, Шахтар і Динамо навіть не в топ-10

Нагадаємо, у 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє з німецьким Айнтрахтом. Матчі відбудуться 14 та 21 лютого, Шахтар перший поєдинок проведе вдома.