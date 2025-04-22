– Як та чому ви почали фінансувати Полісся?

– Відгукнувся на пропозицію тодішнього мера Житомира Сергія Сухомлина. Футбол для мене – це не просто бізнес, це можливість зробити щось більше. Спершу фінансово підтримували команду. Влітку 2021-го вирішив, що треба взятись серйозно й викупив.

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– Скільки ви вже вклали в розвиток клубу?

– Кілька десятків мільйонів євро. Продав яхту, щоб розвивати клуб, – поділився Буткевич в інтерв'ю Forbes.

Нагадаємо, Геннадій влітку 2021 року став повноправним власником Полісся, а в сезоні 2022/23 житомирський клуб піднявся до УПЛ. Вже в наступній кампанії "вовки" посіли п'яте місце, що дозволило їм вперше в історії потрапити до єврокубків (кваліфікації Ліги конференцій).

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